НБА: Оклахома чуть не опозорилась, Дюрант не сумел выиграть второй матч подряд баззером

В НБА продолжаются матчи регулярного чемпионата и в ночь на 8 января прошло очень много крутых противостояний.

Денвер в гостях сумел обыграть Бостон, а Джамал Маррей исполнил целых 17 ассистов, Шарлотт дома проиграли Торонто в один бал, а Никс переиграли Клипперс.

Оклахома в домашнем поединке была в двух секундах от поражения Юте Святослава Михайлюка, но Шай Гилджес-Александер точным броском перевел игру в овертайм, где своими девятью очками добыл для чемпионов победу.

А вот Кевин Дюрант, который в прошлом матче принес побед Хьюстону точным броском на последней секунде, сегодня такой же бросок в матче с Портлендом промазал.

Результаты матчей за 8 января

Бостон – Денвер – 110:114 (35:31, 23:27, 24:21, 28:35)

Бостон: Браун (33 + 7 подборов + 7 потерь), Притчард (17), Уайт (17), Хаузер (6), Кета (6 + 20 подборов) - старт; Саймонс (15), Гарза (11), Гонсалес (3), Шайерман (1), Уолш (1).

Денвер: Уотсон (30), Дж. Мюррей (22 + 8 подборов + 17 передач), Холмс (6), К. Браун (5), Джонс (2) - старт; Хардвей (14), Гордон (12), Ннаджи (12), Пикетт (7), Б. Браун (4).

Детройт – Чикаго – 108:93 (30:24, 22:26, ​​24:27, 32:16)

Детройт: Стюарт (31), Д. Робинсон (12), Томпсон (11 + 8 подборов), Род (9 + 6 передач), Айви (8) – старт; Грин (11), Холланд (11), Ланир (8), Леверт (5), Дженкинс (2+15 передач), Сассер (0), Смит (0).

Чикаго: Бузелис (20 + 4 блок-шота), Вучевич (20 + 16 подборов), Хертер (8), Джонс (6 + 7 подборов + 12 передач), Окоро (2) – старт; Досунму (24), Уильямс (6), Филлипс (5), Олбрич (2), Картер (0), Терри (0).

Филадельфия – Вашингтон – 131:110 (37:30, 25:26, 30:24, 39:30)

Филадельфия: Эмбиид (28 + 7 подборов), Джордж (23), Макси (22 + 8 передач), Эджкомб (13 + 7 передач + 5 перехватов), Барлоу (11) – старт; Граймс (16), Драммонд (11), Бона (2), Маккейн (2), Убре (2), Эдвардс (1), Уокер (0), Уотфорд (0).

Вашингтон: Джонсон (20), Кэррингтон (18+7 передач + 6 потерь), Кулибали (18), Сарр (15+7 подборов), Шемпени (6) - старт; Бегли (9+9 подборов), Бренем (8+8 передач), Гилл (8), Джонсон (6), Вукчевич (2).

Шарлотт – Торонто – 96:97 (22:25, 28:20, 22:21, 24:31)

Шарлотт: Болл (15 + 7 подборов + 7 передач), Бриджес (12), Книппел (11 + 8 подборов), Джеймс (8), Диабати (6 + 11 подборов) - старт; Секстон (22), Холл (8+7 ​​подборов), Макнили (7), Салон (4), Грин (3).

Торонто: Барретт (28+7 подборов), Квикли (21), Барнс (17), Ингрем (6), Мюррей-Бойлс (4+15 подборов) - старт; Мамукелашвили (10), Шед (4+6 передач), Уолтер (3), Беттл (2), Агбаджи (2), Дик (0).

Атланта - Новый Орлеан - 117:100 (37:26, 28:27, 24:13, 28:34)

Атланта: Рисаше (25 + 8 подборов), Джонсон (19 + 8 подборов + 6 потерь), Александер-Уокер (17 + 6 передач), Дэниелс (13 + 8 подборов + 8 передач), Гует (10 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь) - Порзингис (13), Кеннард (13), Крейчи (5), Ньюэлл (2), Уоллес (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (22 + 8 подборов + 6 передач), Пул (21), Фирс (11), Квин (6 + 10 подборов), Маткович (2) - старт; Макгауэнс (20), Пиви (11+6 передач), Мисси (5), Луни (2), Хоукинс (0).

Бруклин – Орландо – 103:104 OT (23:21, 20:27, 21:31, 29:14, 10:11)

Бруклин: Портер (34 + 5 потерь), Дэмин (18), Клауни (10), З. Уильямс (5), Шарп (5 + 7 подборов + 5 потерь) - старт; Томас (10), Клекстон (7), Вольф (6), Траоре (6), Пауэлл (2).

Орландо: Банкеро (30 + 14 подборов + 6 передач + 9 потерь), Картер (20), да Силва (14), Бэйн (9), Блэк (5 + 6 передач) – старт; Пенда (13+11 подборов), Битадзе (6+10 подборов), Ховард (4), Джонс (3), Айзек (0).

Нью-Йорк – Клипперс – 123:111 (27:31, 24:25, 39:31, 33:24)

Нью-Йорк: Брансон (26+7 передач), Ануноби (20), Таунс (20+11 подборов + 7 передач), Макбрайд (16), Бриджес (15+9 подборов) – старт; Кларксон (12), Ябуселе (8), Робинсон (4+9 подборов), Коллек (2), Хукпорти (0), Диавара (0), Дадье (0).

Клипперс: Леонард (25), Харден (23 + 9 передач), Зубац (22 + 11 подборов), Коллинз (18 + 10 подборов), Данн (7) - старт; Б. Лопес (6), Миллер (6), Батюм (3), Нидерхойзер (1), Браун (0), Сендерс (0), Кристи (0).

Мемфис – Финикс – 98:117 (23:30, 24:35, 21:26, 30:26)

Мемфис: Джарен Джексон (19), Спенсер (14), Джексон (11+5 потерь), Уэллс (9+7 подборов), Лэндейл (0+8 подборов) - старт; Смолл (14+7 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (14), Проспер (8+7 ​​подборов), Альдама (7), Колоко (2), Машак (0).

Финикс: Брукс (21 + 7 подборов), Букер (13 + 8 передач), О’Нил (12), Уильямс (12 + 12 подборов), Гиллеспи (10 + 8 подборов) - старт; Аллен (19), Гудвин (11+8 подборов + 6 передач), Флеминг (8), Игодаро (5), Ричардс (4), Данн (2), Ливерс (0), Малуач (0).

Оклахома – Юта – 129:125 OT (31:22, 27:31, 33:33, 23:28, 15:11)

Оклахома: Гилджес-Александер (46+6 передач), Холмгрен (23+12 подборов), Джейлен Уильямс (17+8 передач), Виггинс (7+7 подборов), Дорт (6) – старт; Митчелл (16), Джо (5), Уоллес (4), Карлсон (3), К. Уильямс (2).

Юта: Маркканен (29 + 13 подборов), Джордж (25 + 7 подборов + 11 передач + 6 потерь), Нуркич (15 + 15 подборов), Сенсабо (13), Михайлюк (8 + 7 подборов + 6 передач за 27 минут) – старт; Клейтон (15), Коллиер (6), Уильямс (5), Хендрикс (5), Филипповские (2), Бейли (2).

Сан-Антонио – Лейкерс – 107:91 (26:23, 22:20, 31:25, 28:23)

Сан-Антонио: Касл (15), Фокс (14), Шемпени (11+9 подборов), Барнс (7+6 передач), Корнет (7) - старт; К. Джонсон (27), Вембаньяма (16 + 14 подборов + 4 блок-шота), Сохан (6), Харпер (2), Брайан (2), Бийомбо (0), Джонс-Гарсия (0), Уотерс (0).

Лейкерс: Дончич (38 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь), Ларевия (16 + 7 подборов), Эйтон (9), Вандербилт (4), Смарт (2 + 7 подборов) – старт; Хейс (10+7 подборов), Винсент (6), Смит (3), Кнехт (2), Клебер (1), Джеймс-младший (0), Тимми (0), Маньон (0).

Голден Стейт – Милвоки – 120:113 (31:31, 33:22, 34:29, 22:31)

Голден Стейт: Карри (31+7 передач), Батлер (21), Др. Грин (14 + 7 передач), Пост (11), Муди (9) – старт; Мелтон (22), Хорфорд (8+10 подборов + 6 передач), Подземские (2), Сантос (2), Ричард (0).

Милвоки: Адетокумбо (34 + 10 подборов), Роллинз (16 + 7 подборов), Портер (15 + 9 передач + 5 потерь), Тернер (13), Грин (11) – старт; Кузма (13), Портис (6), Трент (5), Г. Харрис (0).

Портленд – Хьюстон – 103:102 (25:22, 32:25, 24:28, 22:27)

Портленд: Авдия (41 + 5 потерь), Шарп (20), Камара (14), Клинган (12 + 7 подборов), Сиссоко (0) – старт; Лав (10+7 подборов), Р. Уильямс (3), Ян Ханьсен (3), Рупер (0).

Хьюстон: Дюрент (37), Томпсон (24 + 12 подборов + 6 передач), Исон (15 + 13 подборов), Адамс (7 + 11 подборов), Смит (6) – старт; Шеппард (8), Финни-Смит (3), Капелла (2), А. Холидей (0), Окоги (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!