Украинские клубы проведут благотворительный турнир ко Дню защитников и защитниц Украины

Три команды в течение трех дней сыграют три матча.

Три команды Суперлиги примут участие в благотворительном турнире, приуроченном Дню защитников и защитниц Украины (1 октября).

Как сообщает официальный сайт ФБУ, в турнире, состоящем из трех матчей, сыграют Киев-Баскет, Черкасские Мавпы и Прикарпатье-Говерла.

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Именно Прикарпатье-Говерла станет принимающей стороной, так как турнир пройдет в Ивано-Франковске с 20 по 22 сентября.

По информации источника, трансляция этих игр будет доступна на YouTube-канале ФБУ.

Расписание матчей благотворительного турнира

Пятница, 20 сентября

18:00 Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет

Суббота, 21 сентября

18:00 Киев-Баскет — Черкасские Мавпы

Воскресенье, 22 сентября

14:00 Прикарпатье-Говерла — Черкасские Мавпы

Источник: ФБУ/fbu.ua

Напомним, что старт Суперлиги сезона-2024/25 запланирован на 2 октября. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием матчей первой игровой недели высшего украинского баскетбольного дивизиона.

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