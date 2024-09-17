Украинские клубы проведут благотворительный турнир ко Дню защитников и защитниц Украины
Три команды Суперлиги примут участие в благотворительном турнире, приуроченном Дню защитников и защитниц Украины (1 октября).
Как сообщает официальный сайт ФБУ, в турнире, состоящем из трех матчей, сыграют Киев-Баскет, Черкасские Мавпы и Прикарпатье-Говерла.
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Именно Прикарпатье-Говерла станет принимающей стороной, так как турнир пройдет в Ивано-Франковске с 20 по 22 сентября.
По информации источника, трансляция этих игр будет доступна на YouTube-канале ФБУ.
Расписание матчей благотворительного турнира
Пятница, 20 сентября
- 18:00 Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет
Суббота, 21 сентября
- 18:00 Киев-Баскет — Черкасские Мавпы
Воскресенье, 22 сентября
- 14:00 Прикарпатье-Говерла — Черкасские Мавпы
Напомним, что старт Суперлиги сезона-2024/25 запланирован на 2 октября. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием матчей первой игровой недели высшего украинского баскетбольного дивизиона.
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