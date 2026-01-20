Форвард Киев-Баскета стал MVP недели Суперлиги

Федерация баскетбола Украины назвала самого ценного игрока очередной недели сезона Суперлиги. Титул достался форварду Киев-Баскета Денису Клевзунику, сообщает официальный сайт ФБУ.

Украинец приложился к двум победам столичного коллектива. В противостоянии с Днепром (75:69) Клевзуник оформил дабл-дабл (28 очков+10 подборов), а против Запорожья (78:62) набрал 16 пунктов. "Пчелы" идут третьими в регулярке.

Компанию звезде Киев-Баскета в команде недели Суперлиги составил одноклубник Артем Романица. Рядом с ними оказались защитник Джейлен Далкорт (Кривбасс), представитель николаевского Нико-Баскета Максим Сафонов и форвард Говерлы Илья Кабацюра.

К слову, украинец Святослав Михайлюк не отвратил поражение Юты от Сан-Антонио.

