Днепр обновил рекорд результативности сезона в Суперлиге

Чемпион задал ориентир конкурентам.
Сегодня, 18:48       Автор: Антон Федорцив
Днепр / ФБУ

В очередном туре Суперлиги Днепр уверенно разобрался с николаевским Нико-Баскетом (119:83). Подопечные Владимира Коваля установили новый рекорд результативности кампании 2025/26.

Предыдущее достижение действующие чемпионы обновили сразу на 16 пунктов. Ранее 103 очка набрали две команды. Харьковские Соколы одолели Запорожье (103:94) в октябре, а Ровно в декабре разбил ивано-франковскую Говерлу (103:61).

Больше всего к перформансу Днепра приложился форвард Роман Бондарчук. Он оформил 21 пункт. Команда Коваля остается лидером Суперлиги с рекордом 17 побед, 2 поражения.

Напомним, украинец Святослав Михайлюк не спас Юту от поражения Портленду.

