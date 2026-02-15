Алонсо: Даже шеф-повар Астон Мартин смог бы управлять новыми болидами

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо присоединился к критике новых болидов.

Напомним, ранее очень резко высказался Макс Ферстаппен, так же нелестно о них отзывались Льюис Хэмилтон и Серхио Перес.

По мнению испанца, контроль за энергией слишком сильно замедляет болиды и не позволяет пилотам проводить рискованные маневры.

Здесь, в Бахрейне, мы проходим 12-й поворот на 50 км/ч медленнее прежнего, просто чтобы сберечь энергию для темпа на прямых. Даже наш шеф-повар смог бы управлять этими машинами. Новые болиды отличаются, весь этот контроль энергии несколько снижает роль пилота. Мне кажется, болиды поздних 1990-х и начала 2000-х были лучшими: они были легкими, можно было слышать звук Формулы-1 и отыгрывать время за счет больших рисков. Теперь мы используем всю энергию на прямых, не тратя ее в поворотах, поэтому мы проезжаем повороты медленно. Таким образом мы больше не идем на рискованные маневры

Ранее также сообщалось, что Уильямс стартует сезон на проблемном болиде.

