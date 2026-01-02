iSport.ua
Алонсо - о сезоне-2026: Это будет полная перезагрузка

Команда готова начать все с чистого листа.
Фернандо Алонсо / Getty Images
Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо оптимистично настроен на новый сезон.

Напомним, что с сезона-2026 будет действовать новый технический реглламент. Астон Мартин готовился к нему с апреля прошлого года.

К тому же, по словам Алонсо, у команды есть все необходимое для успеха - Эдриан Ньюи, Хонда, деньги и все остальное. С нового сезона команда начнет новую страницу своей истории.

Мы переключились на подготовку к 2026-му в апреле – где-то так. Я полон оптимизма, поскольку это будет полная перезагрузка. У каждого появится шанс справиться лучше остальных.

Мы начнем с нуля – и это дает надежду. У нас готовы все средства, есть собственная аэротруба. Хонда будет поставлять нам моторы – причем только нам. Aramco, Эдриан Ньюи… У нас есть несколько поводов для оптимистичного настроя. Но в этом спорте очень высокий уровень конкуренции. Все способны хорошо справиться, так что увидим.

Я расслаблен. Впереди длинный чемпионат. Многое может произойти в первые три-четыре месяца, когда мы увидим машины и направления, которые выбрали другие команды. В первых двух-трех гонках ты многое узнаешь

Ранее также сообщалось, что Чжоу Гуаньюй остался без команды.

