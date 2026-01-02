iSport.ua
Автоспорт

Феррари попрощалась со своим пилотом

Чжоу Гуаньюй покинул Скудерию.
Сегодня, 14:35       Автор: Андрей Безуглый
Чжоу Гуаньюй / Getty Images
Чжоу Гуаньюй / Getty Images

Феррари объявила о прекращении сотрудничества с Чжоу Гуаньюем.

Китайский гонщик выполнял обязанности резервного пилота в течение сезона-2025.

Однако в итоге Феррари не стала дальше работать с Гуаньюем, и на текущий момент неизвестно, где пилот продолжит карьеру.

На сезон-2026 все места на решетке уже определены, потому Чжоу придется или покинуть чемпионат, или стать резервным пилотом для другой команды.

Ранее также Ред Булл представил обновленный логотип.

