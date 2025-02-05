Гуаньюй стал резервным пилотом Феррари

Он разделит обязанности с Антонио Джовинацци.

Феррари объявила, что Чжоу Гауньюй присоединился к команде.

Китайский гонщик станет резервным пилотом Скудерии на сезон-2025 вместе с Антонио Джовинацци.

Напомним, прошлый сезон Чжоу провел в Заубер, наберя всего четыре очка за сезон. На сезон-2025 китаец лишился места в пелотоне.

Также отметим, что Гуаньюй ранее уже был частью Феррари, с 2015 по 2018 год пилот был слушателем в молодежной академии команды.

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