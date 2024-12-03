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Автоспорт

Ред Булл ведет переговоры с пилотом Заубер

Чжоу Гуаньюй может получить место тест-пилота.
Сегодня, 17:30
Чжоу Гуаньюй / Getty Images
Чжоу Гуаньюй / Getty Images

Ред Булл может подписать пилота Заубер Чжоу Гуаньюй, пишет AMuS.

Команда рассматривает китайского гонщика в качестве тест-пилота на сезон-2025.

Дело в том, что в этом году Ред Булл решил провести тестовую программу на болидах двухлетней давности. Она давно была в планах, но не проводилась из-за того, что Хонда запрашивала существеннную сумму за моторы.

Решить финансовую проблему попробуют как раз за счет Гуаньюя, который привлечет к команде новых спонсоров. Взамен же пилот получит возможность поддерживать форму перед возвращением в пелотон в сезоне-2026.

Ранее, напомним, сообщалось, что Ред Булл готов заменить Серхио Переса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чжоу Гуаньюй

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