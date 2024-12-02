Гран-при Абу-Даби может стать последним в карьере Переса

Пилот Ред Булл Серхио Перес может завершить карьеру в Формуле-1, пишет PlanetF1.

Слухи о том, что команда намерена заменить мексиканского пилота на фоне неудовлетворительных результатов. Однако "быки" так и не решились на этот шаг.

Однако издание утверждает, что Грна-при Абу-Даби станет последним в карьере Чеко. По окончании сезона Ред Булл предложит мексиканцу роль амбассадора команды.

А на его место претендуют Юки Цунода и Лиам Лоусон, команда более не рассматривает вариант с Франко Колапинто. При этом место в РБ займет пилот Ф-2 Исак Хаджар.

Ожидается, что окончательное решение по составам пилотов на следующий сезон команда примет после Гран-при Абу-Даби, как только уладит дела с Пересом.

Ранее также сообщалось, что Джек Дуэн дебютирует в Формуле-1.

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