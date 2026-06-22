Три команды претендуют на пилота Кадиллак

Серхио Перес снова стал востребован.

Пилот Кадиллак Серхио Перес может сменить команду в межсезонье, пишет racingnews365.

Напомним, что Чеко пропустил предыдущий сезон, а сейчас выступает за новичка Формулы-1.

А теперь предметный интерес к мексиканцу проявляют сразу три других команды чемпионата.

Альпин, Астон Мартин и Уильямс, которые не прочь заменить своих пилотов. Хотя, например, Уильямс может быть вынужден подписать Чеко, так как команду может покинуть Карлос Сайнс.

Альпин и Астон Мартин в свою очередь, просто ищут возможности усилить свою команду.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл готовит к Австрии большое обновление.

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