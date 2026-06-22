iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Три команды претендуют на пилота Кадиллак

Серхио Перес снова стал востребован.
Вчера, 22:57       Автор: Андрей Безуглый
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Пилот Кадиллак Серхио Перес может сменить команду в межсезонье, пишет racingnews365.

Напомним, что Чеко пропустил предыдущий сезон, а сейчас выступает за новичка Формулы-1.

А теперь предметный интерес к мексиканцу проявляют сразу три других команды чемпионата.

Альпин, Астон Мартин и Уильямс, которые не прочь заменить своих пилотов. Хотя, например, Уильямс может быть вынужден подписать Чеко, так как команду может покинуть Карлос Сайнс.

Альпин и Астон Мартин в свою очередь, просто ищут возможности усилить свою команду.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл готовит к Австрии большое обновление.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес

Статьи по теме

Перес не примет участие в спринтерской квалификации Гран-при Китая Перес не примет участие в спринтерской квалификации Гран-при Китая
Перес сравнил свою роль в Ред Булл и Кадиллак Перес сравнил свою роль в Ред Булл и Кадиллак
Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот" Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот"
Еще один пилот сравнил Формулу-1 с Формулой-Е Еще один пилот сравнил Формулу-1 с Формулой-Е

Видео

Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии
Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Аргентины, Франции и Норвегии
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" завершили вничью первый спарринг на тренировочном сборе
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:30
Украина23:30
Молодежная сборная Украины отправила в оставку главного тренера
Формула 122:57
Три команды претендуют на пилота Кадиллак
ЧМ-202622:13
ЧМ-2026: Аргентина обыграла Австрию, Франция сыграет с Ираком
ЧМ-202622:05
Дубль Месси принес Аргентине непростую победу над Австрией
ЧМ-202621:07
Месси установил новый рекорд на ЧМ-2026
ЧМ-202620:30
Неймар может впервые сыграть на ЧМ-2026
Формула 119:22
Ред Булл привезет в Австрию крупнейшее обновление года
Европа18:33
Европейский гранд пытался выкупить звездного форварда
Теннис18:07
Украина не будет представлена в мужской части Уимблдона
Европа17:35
Английский гранд официально купил землю для будущей арены
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK