Перес не примет участие в спринтерской квалификации Гран-при Китая

С пятницы, 13 марта, начинаются квалификации Гран-при Китая. Уже стартовала квалификация к спринту, в которой один из пилотов Кадиллака не примет участие.

Серхио Перес не выступит в шанхайской квалификации к спринту, так как команда обнаружила проблему с его болидом.

У мексиканского гонщика в машине была обнаружена проблема с топливной системой, которую инженеры не успевают устранить до старта спринта.

Однако отметим, что второй пилот Кадиллака, Валттери Боттас, участвует в квалификации.

Также можно рассмотреть зоны использования активной аэродинамики на Гран-при Китая.

