iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Перес не примет участие в спринтерской квалификации Гран-при Китая

Причина - проблемы с топливом.
Сегодня, 10:23       Автор: Валентина Чорноштан
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

С пятницы, 13 марта, начинаются квалификации Гран-при Китая. Уже стартовала квалификация к спринту, в которой один из пилотов Кадиллака не примет участие.

Серхио Перес не выступит в шанхайской квалификации к спринту, так как команда обнаружила проблему с его болидом.

У мексиканского гонщика в машине была обнаружена проблема с топливной системой, которую инженеры не успевают устранить до старта спринта.

Однако отметим, что второй пилот Кадиллака, Валттери Боттас, участвует в квалификации.

Также можно  рассмотреть зоны использования активной аэродинамики на Гран-при Китая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес Кадиллак

Статьи по теме

Перес сравнил свою роль в Ред Булл и Кадиллак Перес сравнил свою роль в Ред Булл и Кадиллак
Дебютант Формулы-1 назвал болид в честь чемпиона мира Дебютант Формулы-1 назвал болид в честь чемпиона мира
Босс Кадиллак: Мы выбрали лучший момент для присоединения к Формуле-1 Босс Кадиллак: Мы выбрали лучший момент для присоединения к Формуле-1
Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот" Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот"

Видео

Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо, Торино и Вильярреала
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Теннис12:36
Рыбакина назвала главное оружие перед матчем со Свитолиной
Формула 112:12
Гран-при Китая: Квалификация к спринту, Мерседес впереди
Бокс11:48
Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика
Лига Чемпионов11:23
Daily Mail раскрыл состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала
Европа10:50
Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы
Формула 110:23
Перес не примет участие в спринтерской квалификации Гран-при Китая
НХЛ09:48
НХЛ: Миннесота уступила Филадельфии, Вашингтон одолел Баффало
НБА09:18
НБА: Оклахома победила Бостон, Сан-Антонио уступил Денверу
Теннис08:39
Свитолина вышла в полуфинал
Европа08:22
У Атлетико кадровые проблемы, ключевой хавбек получил повреждение бедра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK