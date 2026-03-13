iSport.ua
Daily Mail раскрыл состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала

Как игроки переживали разгром в Лиге чемпионов?
Сегодня, 11:23       Автор: Валентина Чорноштан
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

Популярное издание Daily Mail сообщает, как игроки Манчестер Сити после матча в раздевалке отреагировали на крупное поражение.

Источник отмечает, что после игры в раздевалке царило молчание, и игроки Манчестер Сити даже не могли заставить себя принять душ.

Также футболисты сели в автобус намного позже обычного, не обсуждая произошедшее на поле.

Напомним, что Манчестер Сити уступил Реалу со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра, которая пройдет в Манчестере, состоится 17 марта.

К слову, главный тренер английской команды Пеп Гвардиола отреагировал на поражение своей команды.

