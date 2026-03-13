Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы
Команда из Бирмингема празднует 100-й триумф наставника.
Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери сумел достичь отметки в 100 побед за 181 матч.
Накануне команда из Бирмингема одержала победу над Лиллем, и этим испанский тренер оформил свою 100-ю победу.
Отметим, что ранее никому из наставников не удавалось так быстро выиграть столько матчей на посту главного тренера.
100 - Unai Emery tonight won his 100th game as Aston Villa manager, reaching that total in fewer games than any other Villa manager in history (181). Centurion. pic.twitter.com/iMeOPEyCWF— OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2026
Напомним, что Эмери возглавляет английский клуб с 2022 года.
