Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы

Команда из Бирмингема празднует 100-й триумф наставника.
Сегодня, 10:50       Автор: Валентина Чорноштан
Унаи Эмери / Getty Images
Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери сумел достичь отметки в 100 побед за 181 матч.

Накануне команда из Бирмингема одержала победу над Лиллем, и этим испанский тренер оформил свою 100-ю победу.

Отметим, что ранее никому из наставников не удавалось так быстро выиграть столько матчей на посту главного тренера.

Напомним, что Эмери возглавляет английский клуб с 2022 года.

К слову, у Атлетико кадровые проблемы: ключевой хавбек получил повреждение бедра.

