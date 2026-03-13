Туран подвел итоги победного матча Шахтера против Леха
Рассказал о трудностях матча 1/8 финала.
Накануне состоялся матч в Лиге конференций, в котором Шахтер дал бой Леху Познань. Украинская команда сумела выиграть со счетом 3:1.
Главный тренер "горняков" дал пресс-конференцию после игры.
Мы должны были показать уважение чемпионам польской лиги. Правильно действовали в ключевые моменты, у нас были хорошие решения против их прессинга, хорошая мобильность и контроль мяча. В начале игры мы мало двигались и не были продуктивными, затем стали лучше реагировать и двигаться по полю.
Лех может отыграться во втором матче. Мы должны проявить уважение к чемпионам и правильно действовать в ключевые моменты, потому что мы очень молодая команда.
Как закончились другие матчи в рамках Лиги конференций, вы можете узнать на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!