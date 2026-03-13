iSport.ua
Туран подвел итоги победного матча Шахтера против Леха

Рассказал о трудностях матча 1/8 финала.
Сегодня, 07:29       Автор: Валентина Чорноштан
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Накануне состоялся матч в Лиге конференций, в котором Шахтер дал бой Леху Познань.  Украинская команда сумела выиграть со счетом 3:1.

Главный тренер "горняков" дал пресс-конференцию после игры.

Мы должны были показать уважение чемпионам польской лиги. Правильно действовали в ключевые моменты, у нас были хорошие решения против их прессинга, хорошая мобильность и контроль мяча. В начале игры мы мало двигались и не были продуктивными, затем стали лучше реагировать и двигаться по полю.

Лех может отыграться во втором матче. Мы должны проявить уважение к чемпионам и правильно действовать в ключевые моменты, потому что мы очень молодая команда.

Как закончились другие матчи в рамках Лиги конференций, вы можете узнать на нашем сайте.

