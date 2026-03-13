Оценка Яремчука за матч 1/8 финала Лиги Европы

В рамках Лиги Европы прошёл матч Лиона, за который играет Роман Яремчук, против Сельты.

Украинский форвард вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, однако за это время голом или ассистом он не отметился.

За это время игрок сборной Украины 23 раза коснулся мяча, нанёс 3 удара (1 в створ), создал 1 момент, отдал 17 передач, из которых точными были все 17 (100%), и упустил 1 голевой момент.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру Яремчука в 6,5 и 6,3 балла соответственно. Лучшим игроком в составе французской команды стал Эндрик - его порталы оценили в 7,9 балла.

Как закончились другие матчи в рамках Лиги Европы, вы можете узнать на нашем сайте.

