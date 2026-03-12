iSport.ua
Лех - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между польской и украинской командами.
Сегодня, 13:16       Автор: Валентина Чорноштан
Шахтер Донецк / Getty Images
В четверг, 12 марта, пройдет первый матч в рамках 1/8 финала Лиги конференций: Лех Познань – Шахтер Донецк.

Напомним, что донецкая команда финишировала на шестом месте, а их соперники завершили групповой этап на 11-й позиции, что дало им возможность побороться за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

Первый поединок номинально домашний для команды из Познани. Матч пройдет на Городском стадионе, а ответную игру стоит ожидать 19 марта.

Текстовая онлайн-трансляция матча Лех Познань – Шахтер Донецк будет доступна в этой новости.

Смотреть игру онлайн можно будет с 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что официальным транслятором матча на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

