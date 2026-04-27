Фенербхаче уволил главного тренера после поражения в дерби

Доменико Тедеско лишился работы.
Вчера, 22:50       Автор: Андрей Безуглый
Доменико Тедеско / Getty Images
Доменико Тедеско / Getty Images

Фенербахче объявил об отставке Доменико Тедеско.

Немецкий специалист вместе со своим штабом был отправлен в отставку после поражения в стамбульском дерби.

Фенербахче проиграл Галатасараю 3:0 и теперь отстает от него в таблице на семь пунктов за три тура до конца чемпионата.

Команду до конца сезона возглавит Зеки Мурат Геле.

Напомним, что Тедеско был назначен в сентябре прошлого года после увольнения Моуринью. Под его руководством команда провела 45 матчей: 26 побед, 12 ничьих, 7 поражений.

Ранее также сообщалось, что бывший тренер Манчестер Юнайтед определился с дальнейшей карьерой.

