Финалист Кубка Африки сорвал трансфер в Ювентус

Форвард Юссеф Эн-Несири не перейдет в туринский Ювентус. Нападающий сборной Марокко не захотел покидать стамбульский Фенербахче на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в X.

Африканец стремился к полноценному переходу в ряды итальянского гранда. Юве же собирался арендовать Эн-Несири за 5 млн евро с опцией выкупа за 19 млн плюс бонусы. Спортдир туринцев Джорджо Кьеллини подтвердил срыв трансфера.

В нынешнем сезоне Эн-Несири сыграл 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Контракт марокканца с "желтыми канарейками" действует до лета 2029 года. Интерес к нему также приписывали итальянскому Наполи.

Тем временем украинец Руслан Малиновский отметился зрелищным голом в Серии A.

