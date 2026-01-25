iSport.ua
Финалист Кубка Африки сорвал трансфер в Ювентус

"Бьянконери" вышли из переговоров.
Сегодня, 19:55       Автор: Антон Федорцив
Юссеф Эн-Несири / Getty Images
Юссеф Эн-Несири / Getty Images

Форвард Юссеф Эн-Несири не перейдет в туринский Ювентус. Нападающий сборной Марокко не захотел покидать стамбульский Фенербахче на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в X.

Африканец стремился к полноценному переходу в ряды итальянского гранда. Юве же собирался арендовать Эн-Несири за 5 млн евро с опцией выкупа за 19 млн плюс бонусы. Спортдир туринцев Джорджо Кьеллини подтвердил срыв трансфера.

В нынешнем сезоне Эн-Несири сыграл 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Контракт марокканца с "желтыми канарейками" действует до лета 2029 года. Интерес к нему также приписывали итальянскому Наполи.

Тем временем украинец Руслан Малиновский отметился зрелищным голом в Серии A.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус фенербахче Юссеф Эн-Несири

