Малиновский забил Болонье роскошной "пушкой" со штрафного

Украинец вернул "грифонов" в игру.
Сегодня, 17:46       Автор: Антон Федорцив
Руслан Малиновский / Getty Images
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский начал на скамейке запасных матч 22-го тура чемпионата Италии. В противостоянии Дженоа с Болоньей ветеран появился на поле на 55-й минуте.

К тому времени генуэзцы уже пропустили два мяча. Открыл счет Фергюсон, а на старте второго тайма Отоа срезал мяч в свои ворота. Однако, на 57-й кипер гостей Скорупски оставил Болонью в меньшинстве.

Малиновский довольно быстро "посвятил" резервного вратаря Равалью. Украинец взялся исполнить штрафной метрах в 30-ти от ворот "россоблу". Но даже с такого расстояния мощным выстрелом он размочил счет.

Напомним, ранее Малиновский побил ассистентский рекорд президента УАФ Андрея Шевченко.

