Малиновский побил рекорда Шевченко

Хавбек Дженоа стал лидером по ассистам в Серии А среди украинцев.

Хавбек Дженоа Руслан Малиновский переписал историю украинского футбола.

В матче с Кальяри украинец отметился юбилейным 30-м ассистом в Серии А, тем самым побив рекорд Андрея Шевченко.

Бывший нападающий сборной Украины записал на свой счет 29 ассистов, выступая за Милан.

Малиновский же имеет уже восемь ассистов за Дженоа, шесть из которых в рамках Серии А, а также еще 24 результативных паса за Аталанту в 2019-23 годах.

На текущий момент украинец делит второго лучшего ассистента Дженоа в текущем сезоне с Лоренцо Коломбо.

