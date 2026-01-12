iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Форвард Атлетико может отказать Роме ради возвращения в другой клуб Серии А

Джакомо Распадори хотел бы снова выступать на родине.
Сегодня, 16:59       Автор: Игорь Мищук
Джакомо Распадори / Getty Images
Джакомо Распадори / Getty Images

Нападающий Атлетико Джакомо Распадори предпочел бы вернуться в Наполи, за который он выступал до перехода в мадридский клуб, несмотря на интерес со стороны Ромы.

Ранее "матрасники" дали согласие на переход 25-летнего футболиста в римскую команду на правах аренды стоимостью 2 миллиона евро с возможностью выкупа за 19 миллионов евро.

Читай также: Рома в шаге от подписания нового нападающего

Однако сам игрок не полностью уверен в целесообразности продолжения карьеры в составе "джаллоросси", отдавая предпочтение возвращению в неаполитанский клуб, сообщает инсайдер Николо Скира.

В то же время отмечается, что для подписания своего бывшего нападающего Наполи сначала придется продать  форварда Лоренцо Лукку.

Напомним, что Распадори перешел в Атлетико из Наполи летом 2025 года. В составе мадридской команды он провел в текущем сезоне 15 матчей, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома готовит трансфер молодого форварда из Марселя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома наполи трансферы атлетико мадрид Джакомо Распадори

Статьи по теме

Полесье объявило о подписании нападающего Карпат Полесье объявило о подписании нападающего Карпат
Рома готовит трансфер молодого форварда за 25 млн евро Рома готовит трансфер молодого форварда за 25 млн евро
Интер расписал ничью с Наполи Интер расписал ничью с Наполи
Вингер Ливерпуля дал согласие на возвращение в Ювентус Вингер Ливерпуля дал согласие на возвращение в Ювентус

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Европа17:58
Манчестер Сити рассчитывает на еще один громкий трансфер в январе
Бокс17:50
"Я бы так не позорился": Отец Фьюри раскритиковал бой Усика с Уайлдером
Европа17:28
Сульшер отвернул от себя руководство МЮ своими требованиями
Киберспорт17:09
NaVi снова встретятся с Mouz на квалификации ESL One Birmingham
Европа16:59
Форвард Атлетико может отказать Роме ради возвращения в другой клуб Серии А
Бокс16:33
Менеджер Фьюри рассказал, сколько боев тот собирается провести в этом году
Украина15:59
Полесье объявило о подписании нападающего Карпат
Украина15:35
Украинский баскетболист сменил имидж из-за вопроса полицейского
Украина15:06
Игроки Динамо вышли из зимнего отпуска
Европа15:01
Мбаппе запретил Реалу устраивать коридор почета для Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK