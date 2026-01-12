Форвард Атлетико может отказать Роме ради возвращения в другой клуб Серии А

Джакомо Распадори хотел бы снова выступать на родине.

Нападающий Атлетико Джакомо Распадори предпочел бы вернуться в Наполи, за который он выступал до перехода в мадридский клуб, несмотря на интерес со стороны Ромы.

Ранее "матрасники" дали согласие на переход 25-летнего футболиста в римскую команду на правах аренды стоимостью 2 миллиона евро с возможностью выкупа за 19 миллионов евро.

Читай также: Рома в шаге от подписания нового нападающего

Однако сам игрок не полностью уверен в целесообразности продолжения карьеры в составе "джаллоросси", отдавая предпочтение возвращению в неаполитанский клуб, сообщает инсайдер Николо Скира.

В то же время отмечается, что для подписания своего бывшего нападающего Наполи сначала придется продать форварда Лоренцо Лукку.

Напомним, что Распадори перешел в Атлетико из Наполи летом 2025 года. В составе мадридской команды он провел в текущем сезоне 15 матчей, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома готовит трансфер молодого форварда из Марселя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!