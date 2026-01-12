Рома готовит трансфер молодого форварда за 25 млн евро

Главный тренер Ромы заинтересован в покупке новых форвардов, чтобы улучшить линию атаки римлян.

Рома рассматривает покупку 18-летнего нападающего Робиньо Васа из Марселя. "Волки" готовы отдать 25 миллионов евро плюс бонусы.

По данным Foot Mercato, первые переговоры между сторонами начались несколько дней назад, и представители Ромы и игрока уже близки к трансферу.

Отмечается, что Марсель предлагал игроку продление контракта, однако француз хочет сменить команду.

