Майкл Кэррик - главный претендент на пост временного тренера МЮ
Майкл Кэррик стал основным претендентом на пост тренера Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Руководство Манчестер Юнайтед после череды собеседований с потенциальными тренерами "красных дьяволов" выбрало своего фаворита - им стал Майкл Кэррик.
Отмечается, что ранее фаворитом на пост временного тренера манкунианцев считался Оле-Гуннар Сульшер, однако внутри МЮ решили сделать выбор в пользу 44-летнего специалиста.
По информации журналиста, окончательное решение будет принято сегодня.
Michael Carrick the new frontrunner for the #MUFC caretaker job, as revealed yesterday.⬇️ https://t.co/0WZUOLp7CN— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 12, 2026
К слову, у капитана Манчестер Юнайтед взломали аккаунт в социальной сети X.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!