iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Майкл Кэррик - главный претендент на пост временного тренера МЮ

Вышел в фавориты.
Сегодня, 12:45       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Кэррик / Getty Images
Майкл Кэррик / Getty Images

Майкл Кэррик стал основным претендентом на пост тренера Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Руководство Манчестер Юнайтед после череды собеседований с потенциальными тренерами "красных дьяволов" выбрало своего фаворита - им стал Майкл Кэррик.

Отмечается, что ранее фаворитом на пост временного тренера манкунианцев считался Оле-Гуннар Сульшер, однако внутри МЮ решили сделать выбор в пользу 44-летнего специалиста.

По информации журналиста, окончательное решение будет принято сегодня.

К слову, у капитана Манчестер Юнайтед взломали аккаунт в социальной сети X.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет

Статьи по теме

Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии
Флетчер обозначил проблемы МЮ после поражения от Брайтона Флетчер обозначил проблемы МЮ после поражения от Брайтона
Барселона активирует опцию выкупа форварда у Манчестер Юнайтед Барселона активирует опцию выкупа форварда у Манчестер Юнайтед
Фабрицио Романо рассказал, есть ли контакты между МЮ и Хави Фабрицио Романо рассказал, есть ли контакты между МЮ и Хави

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Биатлон13:45
Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе
Украина13:29
Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины
Бокс13:18
Хргович оценил шансы Кабайела в возможном бое с Усиком
Украина12:52
Динамо распрощалось с защитником
Европа12:45
Майкл Кэррик - главный претендент на пост временного тренера МЮ
Теннис12:10
Сапронов - о том, почему Костюк проиграла Соболенко: Не хватает одного
Европа11:37
Лидер Портленда Авдия травмировал спину
Бокс11:03
Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут
Теннис10:45
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
Европа10:07
Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK