Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии

Скандал в сети. Хакеры "захватили" аккаунт Бруну Фернандеша.
Сегодня, 10:07       Автор: Валентина Чорноштан
Бруно Фернандеш / Getty Images
Бруно Фернандеш / Getty Images

Накануне в рамках Кубка Англии Манчестер Юнайтед сыграл против Брайтона, однако для фанатов "красных дьяволов" игра закончилась негативно, клуб покинул турнир, проиграв со счетом 2:1.

После завершения матча страница в социальной сети X капитана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша была взломана, хакер публиковал посты на аккаунте португальского футболиста, в них упоминался бой Джека Пола против Джошуа и пост с фразой "давайте избавимся от Ineos". Напомним, Ineos - это химическая компания, владелец которой являеться Джим Рэтклифф, он же и совладелец Манчестер Юнайтед.

Также на странице был опубликован скриншот с табло Энфилда, показывающий победу Ливерпуля над Манчестер Юнайтед со счетом 7:0 в марте 2023 года.

Отметим, что официальный аккаунт Манчестер Юнайтед в X сообщил о взломе страницы их капитана, на поточный момент аккаунт снова португальца.

Ранее, текущий тренер Манчестер Юнайтед рассказал, что необходимо команде для успеха в АПЛ.

