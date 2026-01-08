iSport.ua
Футбол

Рома в шаге от подписания нового нападающего

Джакомо Распадори согласовал контракт с римским клубом.
Сегодня, 15:01       Автор: Андрей Безуглый
Джакомо Распадори / Getty Images
Рома практически закрыла сделку по новому нападающему, пишет Фабрицио Романо.

Римский клуб наконец согласовал личный контракт с форвардом Атлетико Джакомо Распадори.

А еще раньше клубы между собой согласовали аренду итальянца до конца сезона. Рома получит право выкупа игрока за 20-35 млн евро.

Напомним, что Распадори перешел в Атлетико прошлым летом из Наполи за 22 млн евро, но в итоге не сумел впечатлить Диего Симеоне.

В текущем сезоне итальянец провел 15 матчей, отличившись лишь двумя голами.

Ранее также партнер Ярмолюка установил новый рекорд.

