Рома в шаге от подписания нового нападающего

Рома практически закрыла сделку по новому нападающему, пишет Фабрицио Романо.

Римский клуб наконец согласовал личный контракт с форвардом Атлетико Джакомо Распадори.

А еще раньше клубы между собой согласовали аренду итальянца до конца сезона. Рома получит право выкупа игрока за 20-35 млн евро.

Напомним, что Распадори перешел в Атлетико прошлым летом из Наполи за 22 млн евро, но в итоге не сумел впечатлить Диего Симеоне.

В текущем сезоне итальянец провел 15 матчей, отличившись лишь двумя голами.

Ранее также партнер Ярмолюка установил новый рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!