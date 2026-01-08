Партнер Ярмолюка – лучший бразильский бомбардир в истории АПЛ

Имеется в виду статистика за один сезон.

Форвард Брентфорда Игор Тиаго в поединке против Сандерленда забил уже 16-й гол в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Ранее ни один бразильский футболист в истории не забивал так много голов в одном сезоне чемпионата Англии.

Предыдущим рекордом для бразильцев были 15 мячей. К этому показателю в свое время добирались Роберто Фирмино, Матеус Кунья и Габриель Мартинелли.

Тиаго перебрался в Брентфорд летом 2024 года, но в первом сезоне сыграл только в восьми матчах (1 в старте) из-за травм. Напомним, что в матче с Сандерлендом своим первым голом в карьере отметился Егор Ярмолюк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!