Брентфорд с дебютным голом Ярмолюка разгромил Сандерленд

"Пчелы" повели в счете на 30-й минуте. Очередной гол оформил бомбардир Брентфорда Тьяго. На этот раз бразильца на свидание с кипером вывел Янельт, а тот обыграл Руфса и отправил мяч в пустые ворота.

"Черные коты" могли отыграться в начале второго тайма. Однако, Ле Фе не реализовал одиннадцатиметровый. Хозяева наказали Сандерленд вторым голом – Тьяго с нескольких метров пробил головой в затяжной атаке "пчел".

Добил "черных котов" Ярмолюк. Украинец, который вышел в старт и провел на поле все 90 минут, лучше всего сориентировался в чужой штрафной в хаосе после углового и отправил мяч в сетку. Гол стал первым для хавбека на Альбионе.

С разгромом в активе Брентфорд поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Пчелы" набрали 33 очка. Сандерленд же опустился на 9-ю позицию (30 пунктов).

Статистика матча Брентфорд – Сандерленд 21-го тура чемпионата Англии

Брентфорд – Сандерленд – 3:0

Голы: Тьяго, 30, 65, Ярмолюк, 73

Ожидаемые голы (xG): 2.97 - 1.44

Владение мячом: 51 % - 49 %

Удары: 18 - 11

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 7 - 4

Фолы: 13 - 13

