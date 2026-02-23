iSport.ua
Баскетбол

Звезда Лейкерс набрал более 43 тысяч очков в регулярке НБА

Несмотря на поражение от Селтикса, сумел отметиться результативностью.
Сегодня, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

В игре против Бостон Селтикс форвард Лейкерс Леброн Джеймс набрал 20 очков, сообщает BasketNews.

Тем самым 41-летний баскетболист пересек отметку 43 000 (43 008) очков в регулярных чемпионатах. С учетом плей-офф у него 51 297 очков.

Леброн стал первым игроком франшизы, которому удалось достичь такого количества очков. Добавим, что он сделал это в своем 1 600-м матче за карьеру.

Теперь Джеймс близок к тому, чтобы опередить Роберта Периша, у которого было в активе 1 611 матчей.

К слову, Портленд установил впечатляющие достижения в игре в защите.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос Анджелес Лейкерс

