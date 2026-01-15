iSport.ua
Аталанта подписала форварда сборной Италии

Джакомо Распадори вернулся на родину.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Джакомо Распадори / atalanta.it
Джакомо Распадори / atalanta.it

Нападающий сборной Италии Джакомо Распадори присоединился к Аталанте.

Клуб официально объявил о трансфере форварда, однако не стал раскрывать финансовую сторону сделки.

Ранее инсайдеры сообщали, что 25-летний Распадори обойдется Аталанте в приблизтельно 22 млн евро плюс различные бонусы.

Напомним, что минувшим летом итальянец перешел в Атлетико за 22 млн евро, однако провел на поле чуть более 400 минут.

Ранее также сообщалось, что лидер Ювентуса может покинуть клуб в январе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джакомо Распадори

