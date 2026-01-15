iSport.ua
Футбол

Один из лидеров Ювентуса может вернуться в АПЛ

Уэстон Маккенни имеет уйму вариантов.
Сегодня, 21:31       Автор: Андрей Безуглый
Уэстон МакКенни / Getty Images
Уэстон МакКенни / Getty Images

Хавбек Ювентуса Уэстон Маккенни покинет клуб летом, сообщает Бен Джейкобс.

 27-летнего американца летом завершается контракт, и стороны не сумели договориться о новом.

Потому Ювентус предпочел бы продать Маккенни уже сейчас, заработав на его трансфере около 10 млн евро.

При этом в покупателях нет недостатка. Игроком активно интересуются Бешикташ, ряд английских и итальянских клубов, а также Атлетико.

Переход в Турцию был бы для Маккенни наименее приемлемым вариантом, в отличие от АПЛ. Однако журналист не назвал, какие именно клубы могут выкупить хавбека.

Ранее также сообщалось, что Рома намерена усилить оборону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уэстон маккенни

