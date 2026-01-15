iSport.ua
Не только форварды. Рома в поисках защитника

Гасперини расширил трансферные планы римлян.
Сегодня, 19:32       Автор: Валентина Чорноштан
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини, помимо поиска форвардов, нацелился на трансферы защитников.

По информации журналиста Николо Скиры, на текущий момент римляне изучают трансферный рынок в поисках игроков.

Ранее "волки" сосредотачивались на поиске нападающих, поскольку Гасперини не устраивали текущие форварды Ромы, а именно Пауло Дибала, Артем Довбик и Эван Фергюсон.

Рома занимает пятое место в турнирной таблице Серии A.

Также усилить оборону намерен клуб из чемпионата Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Джан Пьеро Гасперини

