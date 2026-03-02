Фабрицио Романо рассказал инсайд о новом наставнике МЮ

Популярный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своём последнем видео на YouTube-канале сообщил о судьбе Майкла Каррика в Манчестер Юнайтед.

По информации источников, внутри Юнайтед с каждым днём всё больше склоняются к тому, чтобы оставить Каррика у руля "красных дьяволов" и на следующий сезон.

Ранее клуб активно искал нового тренера, однако после положительных результатов 44-летнего специалиста руководство готово предложить Майклу полноценный контракт.

"Когда Манчестер Юнайтед решил расстаться с Рубен Аморим и дать шанс Каррику, ожидалось, что он покажет хороший результат, но не на таком уровне. Сейчас внутри команды есть ощущение, что Каррик действительно может стать следующим постоянным главным тренером", — сказал Романо.

Также тренер МЮ сумел повторить достижение Постекоглу в своём дебютном сезоне за манкунианцев.

