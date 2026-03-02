Оценки украинцев в матче Жирона - Сельта

В воскресенье, 1 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании. Жирона принимала Сельту на своём стадионе, украинские легионеры каталонской команды вышли на игру с первых минут.

Владислав Ванат провёл 73 минуты матча. За это время он забил гол, сделал 20 касаний мяча, 8 точных передач из 10 (80%), выиграл 5 единоборств, допустил 5 потерь мяча, сделал 2 отбора и 3 неудачных приёма.

Виктор Цыганков провёл весь матч и сумел выполнить 2 удара (1 в створ ворот), сделал 58 касаний мяча, 38 точных передач из 41 (93%), выиграл 1 дуэль из 4, допустил 11 потерь мяча, создал 2 момента, совершил 1 вынос и 7 навесов.

Статистический портал Sofascore оценил игру Виктора в 6,3 балла, а игру Владислава - в 7,3 балла.

