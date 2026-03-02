Персонал двух команд Формулы-1 не могут добраться до Австралии

Сотрудники команд Мерседес и Макларен могут пропустить первый этап Формула-1 из-за того, что не могут вылететь из Бахрейн.

Напомним, что команды находились в Бахрейне из-за запланированных тестов шин Пирелли на мокрой трассе, однако начавшийся военный конфликт между Ираном, Израилем и США сорвали тесты.

Теперь команды не могут покинуть страну из-за закрытого воздушного пространства, отмечаеться, что его могут открыть не раньше 7 марта, что ставит под угрозу участие этих двух команд в предстоящем этапе в Австралии.

Напомним, что первая гонка сезона пройдёт 6-8 марта.

Ранее пилот застрявшей в Бахрейне команды высказался о предстоящем Гран-при Австралии.

