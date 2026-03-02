iSport.ua
Русский Українська

Стало известно кто подерётся за освобождённый пояс Джервонта Дэвиса

Названы бойцы за вакантный титул WBA.
Сегодня, 14:00       Автор: Валентина Чорноштан
Флойд Скофилд / Getty Images
Флойд Скофилд / Getty Images

Джервонта Дэвис лишился пояса, и теперь названы бойцы, которые разыграют титул WBA в лёгком весе.

Как пишет журналист Дэн Рафаэл, за пояс сразятся Флойд Скофилд (19–0, 13 КО) и Лукас Бахди (20–0, 15 КО).

Также, по словам инсайдера, стоит ожидать ещё две обязательные защиты титула. Скорее всего, чемпион в полусреднем весе Роландо Ромеро проведёт бой против Шахрам Гиясов.

Кроме того, чемпион в суперсреднем весе Хосе Ресендис должен встретиться с Бектемир Меликузиев. Об этом Рафаэл написал в своём аккаунте в X.

К слову, в WBC решили, что бой Александра Усика - Рико Верхувена будет титульным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA

Статьи по теме

Джервонта Дэвис получил статус champion in recess из-за проблем с законом Джервонта Дэвис получил статус champion in recess из-за проблем с законом
Пол выбыл из рейтинга WBA после поражения от Джошуа Пол выбыл из рейтинга WBA после поражения от Джошуа
Гвоздик в феврале подерется в титульном поединке Гвоздик в феврале подерется в титульном поединке
Уордли потерял статус временного чемпиона WBA Уордли потерял статус временного чемпиона WBA

Видео

ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют с Жил Висенте, а Реал Мадрид проведёт матч с Хетафе
просмотров
УПЛ: Кривбасс разбил Зарю, Оболонь и Колос одержали минимальные победы
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа14:51
Ювентус заинтересованный в подписании игрока Сельты
НБА14:32
Защитник Кливленда вошел в топ-3 по штрафным броскам
Бокс14:00
Стало известно кто подерётся за освобождённый пояс Джервонта Дэвиса
НБА13:27
Ветеран Мэверикс получил ушиб
Европа12:50
Фабрицио Романо рассказал инсайд о новом наставнике МЮ
НБА12:23
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ЧМ-202611:46
Иран может отказаться от участия в чемпионате мира
Украина11:34
Назначены арбитры матчей 1/4 финала Кубка Украины
Бокс10:58
В WBC решили что бой Усик – Верхувен будет титульный
НБА10:37
Шестой номер драфта прервал серию поражений Буллз
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK