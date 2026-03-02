Стало известно кто подерётся за освобождённый пояс Джервонта Дэвиса

Джервонта Дэвис лишился пояса, и теперь названы бойцы, которые разыграют титул WBA в лёгком весе.

Как пишет журналист Дэн Рафаэл, за пояс сразятся Флойд Скофилд (19–0, 13 КО) и Лукас Бахди (20–0, 15 КО).

Также, по словам инсайдера, стоит ожидать ещё две обязательные защиты титула. Скорее всего, чемпион в полусреднем весе Роландо Ромеро проведёт бой против Шахрам Гиясов.

Кроме того, чемпион в суперсреднем весе Хосе Ресендис должен встретиться с Бектемир Меликузиев. Об этом Рафаэл написал в своём аккаунте в X.

News: Letters expected to go out this week but WBA told me Sunday it will order Floyd Schofield-Lucas Badhi vacant 135 title bout, schedule Rolly Romero-Shakhram Giyasov purse bid for the 147 mandatory & will order 168 titlist Armando Resendiz's mandatrory vs. Bektemir… — Dan Rafael (@DanRafael1) March 2, 2026

К слову, в WBC решили, что бой Александра Усика - Рико Верхувена будет титульным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!