Уордли потерял статус временного чемпиона WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила свой новый рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе.
Ключевым изменением стало то, что Фабио Уордли больше не является временным чемпионом организации, а этот статус пока остается вакантным, что указано на официальном сайте WBA.
Британский боксер в своем последнем поединке одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над Джозефом Паркером, отобрал у него титул временного чемпиона WBO и стал обязательным претендентом для абсолюта дивизиона Александра Усика по линии этой организации.
Чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе является Усик, а титул регулярного чемпиона принадлежит болгарину Кубрату Пулеву. Первое место в рейтинге организации занимает британец Мозес Итаума.
Ранее промоутер Уордли сообщил о переговорах с Усиком.
