Уордли потерял статус временного чемпиона WBA

Теперь британец владеет временным титулом WBO.
Сегодня, 13:10
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила свой новый рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе.

Ключевым изменением стало то, что Фабио Уордли больше не является временным чемпионом организации, а этот статус пока остается вакантным, что указано на официальном сайте WBA.

Британский боксер в своем последнем поединке одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над Джозефом Паркером, отобрал у него титул временного чемпиона WBO и стал обязательным претендентом для абсолюта дивизиона Александра Усика по линии этой организации.

Чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе является Усик, а титул регулярного чемпиона принадлежит болгарину Кубрату Пулеву. Первое место в рейтинге организации занимает британец Мозес Итаума.

Источник: wboboxing.com

Ранее промоутер Уордли сообщил о переговорах с Усиком.

