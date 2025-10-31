"Он должен защитить титул": Промоутер Уордли сообщил о переговорах с Усиком

Фрэнк Уоррен поделился информацией о потенциальном поединке временного чемпиона с абсолютом.

Фрэнк Уоррен, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли, высказался о возможном бое против абсолюта дивизиона Александра Усика.

Представитель британского боксера сообщил, что сейчас они ведут переговоры с командой украинца по поводу организации поединка.

"На данный момент ситуация такова: Усик должен защитить свой титул WBO против Фабио, и мы ведем переговоры. Если мы не достигнем договоренности, будут промоутерские торги. Кто выиграет торги - тот определит место проведения боя, дату, и контракты должны быть подписаны.

После этого Усик либо подпишет соглашение, либо нет. Если подпишет - у нас будет бой, если нет - Фабио станет чемпионом и будет драться с другим соперником", - приводит слова Уоррена BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Уордли может защитить титул WBO против проспекта, если не получиться подраться с Усиком.

