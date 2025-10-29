"У него есть недостатки": Уордли усомнился в непобедимости Усика

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли высказался о потенциальном бое против абсолюта дивизиона Александра Усика.

Британский боксер считает, что украинца можно победить, воспользовавшись его недостатками.

"Это супертяжелый вес. Думаю, я доказал, что если я стою на ногах и дышу полной грудью, то представляю опасность для любого, будь то Александр Усик или кто-то еще. Это опасная игра.

Он талант поколения, но он также не является непобедимым. У него есть недостатки. Не поймите меня неправильно, их крайне сложно использовать, но они есть", - сказал Уордли в комментарии Ариэлю Хельвани.

Напомним, ранее Уордли бросил вызов Усику на бой после победы над Джозефом Паркером.

