Уордли бросил вызов Усику на бой
Британский боксер обратился к абсолюту дивизиона после победы над Паркером.
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли вызвал на бой абсолютного чемпиона мира Александра Усика.
После своей победы в поединке с Джозефом Паркером британский боксер заявил, что будет драться с украинцем, назвав его имя в ринге.
Fabio Wardley CALLS OUT Oleksandr Usyk! 🗣— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 25, 2025
He is now the WBO mandatory challenger to the Undisputed Heavyweight Champion 👑#ParkerWardley pic.twitter.com/mAxK8OjF0Q
Позже Уордли подтвердил, что Усик должен стать его следующим соперником.
"Усик - следующий. Ничего другого я не хочу, других вариантов нет. Это именно тот бой, который должен состояться. Я и Усик", - заявил Уордли в комментарии The Ring.
Ранее промоутер Уордли рассказал о возможной дате поединка с Усиком.
