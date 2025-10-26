iSport.ua
Уордли бросил вызов Усику на бой

Британский боксер обратился к абсолюту дивизиона после победы над Паркером.
Сегодня, 17:42       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли вызвал на бой абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

После своей победы в поединке с Джозефом Паркером британский боксер заявил, что будет драться с украинцем, назвав его имя в ринге.

Читай также: Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в Лондоне

Позже Уордли подтвердил, что Усик должен стать его следующим соперником.

"Усик - следующий. Ничего другого я не хочу, других вариантов нет. Это именно тот бой, который должен состояться. Я и Усик", - заявил Уордли в комментарии The Ring.

Ранее промоутер Уордли рассказал о возможной дате поединка с Усиком.

