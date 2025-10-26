Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в Лондоне

Временный титул WBO достался Уордли после боя с Паркером.

В ночь на 26 октября временный чемпион WBO в сверхтяжёлом весе Джозеф Паркер провёл бой с обладателем временного титула WBA Фабио Уордли на O2 Арене в Лондоне.

Отметим, что на кону боя стоял лишь временный титул WBO Паркера.

Джозеф Паркер наращивал перевес по очкам, но ситуация резко изменилась в десятом раунде: Уордли провёл апперкот, а затем отбросил Паркера на канаты. В 11-м раунде Фабио принялся атаковать новозеландца с обеих рук. В итоге судья остановил бой.

The @OnlyFans Moment of the Night is Fabio Wardley's round 11 stoppage of Joseph Parker 👀#ParkerWardley pic.twitter.com/lTfcPdVMQf — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 25, 2025

Добавим, что WBO обязала абсолютного чемпиона мира в сверхтяжёлом весе Александра Усика провести бой против победителя этого поединка следующим.

