Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в Лондоне

Временный титул WBO достался Уордли после боя с Паркером.
Сегодня, 08:34       Автор: Валентина Чорноштан
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images

В ночь на 26 октября временный чемпион WBO в сверхтяжёлом весе Джозеф Паркер провёл бой с обладателем временного титула WBA Фабио Уордли на O2 Арене в Лондоне.

Отметим, что на кону боя стоял лишь временный титул WBO Паркера.

Джозеф Паркер наращивал перевес по очкам, но ситуация резко изменилась в десятом раунде: Уордли провёл апперкот, а затем отбросил Паркера на канаты. В 11-м раунде Фабио принялся атаковать новозеландца с обеих рук. В итоге судья остановил бой.

Добавим, что WBO обязала абсолютного чемпиона мира в сверхтяжёлом весе Александра Усика провести бой против победителя этого поединка следующим.

