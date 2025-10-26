iSport.ua
Промоутер Уордли рассказал о возможной дате поединка с Усиком

Может состояться в марте 2026 года.
Сегодня, 11:47       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на 26 октября Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера. Теперь Вордли должен встретиться с абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком.

Промоутер временного чемпиона WBO в тяжёлом весе Фабио Уордли Фрэнк Уоррен рассказал, когда может произойти бой против украинского боксера:

"Бой уже назначен, поэтому сейчас начнётся период переговоров. Если не удастся достичь соглашения, поединок будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся.

Бой состоится, конечно, только в следующем году. Думаю, это будет где-то в марте. Я бы хотел, чтобы это было в Великобритании, но для этого боя есть только два места — либо Эр-Рияд, либо Лондон. Я бы провёл его на Уэмбли, и это был бы sold out.

Ты знаешь, чего ждать от Усика, и ты знаешь, чего ждать от Фабио, будет интересно. Фабио — один из самых увлекательных боксеров мира. Исправьте меня, если ошибаюсь, но, по оценкам букмекеров, Фабио не мог бы этого сделать с Паркером. Но знаете что? Он продолжает это делать. Это факт жизни.

Как все говорили перед боем, есть равные. Есть равные, а затем есть Фабио Вордли, у которого есть выравниватель. Если он тебя заденет им, ты выбываешь из игры. Конечно, Усик будет огромным фаворитом, я это понимаю. Но если Фабио его заденет, Усик должен обладать чрезвычайно крепким подбородком, чтобы выдержать такую силу», — цитирует The Ring промоутера Фабио Уордли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фабио Уордли Френк Уоррен

