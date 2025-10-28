Уордли взлетел в рейтинге супертяжеловесов от The Ring, Паркер потерял позиции
Поясом владеет Усик, а первый номер списка - "пенсионер" Фьюри.
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелой весовой категории.
Поясом издания владеет украинский абсолютный чемпион дивизиона Александр Усик, а на вершине списка продолжает оставаться Тайсон Фьюри, который якобы завершил карьеру.
Читай также: "Если попадет, нокаутирует": Фьюри высказался о бое Уордли с Усиком
Британец Фабио Уордли, ранее занимавший шестую строчку, после своей досрочной победы над Джозефом Паркером поднялся на второе место.
В свою очередь новозеландский боксер опустился со второй позиции на четвертую.
Рейтинг супертяжелого веса от The Ring:
Чемпион: Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Фабио Уордли
- Агит Кабайел
- Джозеф Паркер
- Даниэль Дюбуа
- Филип Хргович
- Чжан Чжилей
- Мартин Баколе
- Мозес Итаума
- Эфе Аджагба
Напомним, ранее Уордли бросил вызов Усику на бой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!