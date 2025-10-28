iSport.ua
Уордли взлетел в рейтинге супертяжеловесов от The Ring, Паркер потерял позиции

Поясом владеет Усик, а первый номер списка - "пенсионер" Фьюри.
Вчера, 19:35       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелой весовой категории.

Поясом издания владеет украинский абсолютный чемпион дивизиона Александр Усик, а на вершине списка продолжает оставаться Тайсон Фьюри, который якобы завершил карьеру.

Читай также: "Если попадет, нокаутирует": Фьюри высказался о бое Уордли с Усиком

Британец Фабио Уордли, ранее занимавший шестую строчку, после своей досрочной победы над Джозефом Паркером поднялся на второе место.

В свою очередь новозеландский боксер опустился со второй позиции на четвертую.

Рейтинг супертяжелого веса от The Ring:

Чемпион: Александр Усик

  1. Тайсон Фьюри
  2. Фабио Уордли
  3. Агит Кабайел
  4. Джозеф Паркер
  5. Даниэль Дюбуа
  6. Филип Хргович
  7. Чжан Чжилей
  8. Мартин Баколе
  9. Мозес Итаума
  10. Эфе Аджагба

Напомним, ранее Уордли бросил вызов Усику на бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джозеф Паркер The Ring Фабио Уордли

