"Если попадет, нокаутирует": Фьюри высказался о бое Уордли с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о бое абсолюта дивизиона Александра Усика против обязательного претендента на титул WBO Фабио Уордли.

По его мнению, британский боксер может стать опасным соперником для украинца.

"Усик - особенный талант. Он хороший боксер, но Фабио - опасный панчер. Я уверен, что если он попадет по любому сопернику, то нокаутирует его.

Уордли очень силен, он долго сохраняет свою мощь, поэтому Фабио очень хорошо выступил в бою с Джозефом Паркером", - сказал Фьюри в комментарии Boxing King Media.

