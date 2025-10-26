iSport.ua
"Если попадет, нокаутирует": Фьюри высказался о бое Уордли с Усиком

Британский экс-чемпион поделился ожиданиями от поединка.
Вчера, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о бое абсолюта дивизиона Александра Усика против обязательного претендента на титул WBO Фабио Уордли.

По его мнению, британский боксер может стать опасным соперником для украинца.

Паркер оценил шансы Уордли против Усика

"Усик - особенный талант. Он хороший боксер, но Фабио - опасный панчер. Я уверен, что если он попадет по любому сопернику, то нокаутирует его.

Уордли очень силен, он долго сохраняет свою мощь, поэтому Фабио очень хорошо выступил в бою с Джозефом Паркером", - сказал Фьюри в комментарии Boxing King Media.

Ранее промоутер Уордли рассказал о возможной дате поединка с Усиком.

