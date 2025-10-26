Паркер оценил шансы Уордли против Усика
Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о шансах обладателя временного титула WBO Фабио Уордли в бою с абсолютным чемпионом Александром Усиком.
Новозеландский боксер не уверен, что британцу по силам одолеть украинского лидера дивизиона, который должен стать его следующим соперником.
Читай также: Уордли бросил вызов Усику на бой
"Может ли Уордли победить Усика? Есть только один способ это узнать - провести бой.
Я не уверен, что он сможет это сделать. Если этот бой состоится, то мы все увидим, как оно сложится.
Но я чувствую, что вел в этом поединке, а он, как сказал Энди Ли, просто переломил ситуацию. Я все еще чувствовал себя хорошо после боя. Я хотел продолжать, но вот как все сложилось", - сказал Паркер в комментарии Fight Hub TV.
Ранее промоутер Уордли рассказал о возможной дате поединка с Усиком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!