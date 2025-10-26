iSport.ua
Паркер оценил шансы Уордли против Усика

Новозеландец ответил, сможет ли его обидчик справиться с абсолютом дивизиона.
Сегодня, 21:53       Автор: Игорь Мищук
Паркер уступил Уордли / Getty Images
Паркер уступил Уордли / Getty Images

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о шансах обладателя временного титула WBO Фабио Уордли в бою с абсолютным чемпионом Александром Усиком.

Новозеландский боксер не уверен, что британцу по силам одолеть украинского лидера дивизиона, который должен стать его следующим соперником.

Читай также: Уордли бросил вызов Усику на бой

"Может ли Уордли победить Усика? Есть только один способ это узнать - провести бой.

Я не уверен, что он сможет это сделать. Если этот бой состоится, то мы все увидим, как оно сложится.

Но я чувствую, что вел в этом поединке, а он, как сказал Энди Ли, просто переломил ситуацию. Я все еще чувствовал себя хорошо после боя. Я хотел продолжать, но вот как все сложилось", - сказал Паркер в комментарии Fight Hub TV.

Ранее промоутер Уордли рассказал о возможной дате поединка с Усиком.

