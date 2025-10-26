Паркер оценил шансы Уордли против Усика

Новозеландец ответил, сможет ли его обидчик справиться с абсолютом дивизиона.

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о шансах обладателя временного титула WBO Фабио Уордли в бою с абсолютным чемпионом Александром Усиком.

Новозеландский боксер не уверен, что британцу по силам одолеть украинского лидера дивизиона, который должен стать его следующим соперником.

"Может ли Уордли победить Усика? Есть только один способ это узнать - провести бой.

Я не уверен, что он сможет это сделать. Если этот бой состоится, то мы все увидим, как оно сложится.

Но я чувствую, что вел в этом поединке, а он, как сказал Энди Ли, просто переломил ситуацию. Я все еще чувствовал себя хорошо после боя. Я хотел продолжать, но вот как все сложилось", - сказал Паркер в комментарии Fight Hub TV.

