Вордли может защитить титул WBO против проспекта, если не получиться подраться с Усиком

Британское дерби может состояться довольно скоро.

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) может защитить свой титул против непобежденного британца Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO).

Об этом сообщил журналист ESPN Сальвадор Родригес, ссылаясь на президента WBO Густаво Оливера.



Для Вордли существует два варианта: либо сразу же провести бой против абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика, либо же организация назначит поединок против Итаумы.

Напомним, что Вордли завоевал временный пояс победив Джозефа Паркера в 11-м раунде, а WBO ранее обязала Усика сразиться с победителем этой пары в следующем бою.

Накануне Фабио Вордли высказался про потенциальный бой против Александра Усика.

