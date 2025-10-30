Вордли может защитить титул WBO против проспекта, если не получиться подраться с Усиком
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) может защитить свой титул против непобежденного британца Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO).
Об этом сообщил журналист ESPN Сальвадор Родригес, ссылаясь на президента WBO Густаво Оливера.
Для Вордли существует два варианта: либо сразу же провести бой против абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика, либо же организация назначит поединок против Итаумы.
Напомним, что Вордли завоевал временный пояс победив Джозефа Паркера в 11-м раунде, а WBO ранее обязала Усика сразиться с победителем этой пары в следующем бою.
Накануне Фабио Вордли высказался про потенциальный бой против Александра Усика.
