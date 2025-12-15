iSport.ua
Гвоздик в феврале подерется в титульном поединке

Украинский боксер встретится в ринге с непобежденным временным чемпионом WBA.
Вчера, 21:55       Автор: Игорь Мищук
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) в своем следующем бою встретится в ринге с обладателем временного титула WBA Альбертом Рамиресом (22-0, 19 КО).

Как сообщает NotiFight, промоутерская компания Eye of the Tiger объявила, что непобежденный венесуэлец в ближайшем поединке проведет защиту своего пояса против украинского боксера.

Читай также: "Назначьте дату": Гвоздик выразил желание получить титульный бой

Бой состоится 5 февраля 2026 года в Монреале, Канада.

Напомним, что в своем последнем бою в апреле этого года Гвоздик одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над американцем Энтони Холлоуэем и закрыл поражение от Давида Бенавидеса.

Рамирес в предыдущем поединке в августе 2025 года также техническим нокаутом одолел Джерома Пампеллоне и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

