Гвоздик в феврале подерется в титульном поединке

Украинский боксер встретится в ринге с непобежденным временным чемпионом WBA.

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) в своем следующем бою встретится в ринге с обладателем временного титула WBA Альбертом Рамиресом (22-0, 19 КО).

Как сообщает NotiFight, промоутерская компания Eye of the Tiger объявила, что непобежденный венесуэлец в ближайшем поединке проведет защиту своего пояса против украинского боксера.

Бой состоится 5 февраля 2026 года в Монреале, Канада.

Напомним, что в своем последнем бою в апреле этого года Гвоздик одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над американцем Энтони Холлоуэем и закрыл поражение от Давида Бенавидеса.

Рамирес в предыдущем поединке в августе 2025 года также техническим нокаутом одолел Джерома Пампеллоне и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

