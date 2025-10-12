Американец Джарон Эннис завоевал временный титул WBA
Американец Джарон Эннис одолел ангольца Уисму Лиму и завоевал вакантный титул временного чемпиона WBA в первом среднем весе.
Бой Джарона Энниса против Уисмы Лимы прошёл ночью 12 октября. Первый раунд был очень активным с обеих сторон, однако ангольцу удалось пропустить аперкот и боковой, после чего он оказался в нокдауне. Лима поднялся, пытаясь продолжить бой, но вскоре снова оказался на полу.
‘Boots’ Ennis DROPS Uisma Lima in Round 1!! 😱#EnnisLima | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/aK1PaXolef— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 12, 2025
🗣 "IN AND OUT LIKE A ROBBERY!!!!” @JaronEnnis IS A BAD MAN! 😈#EnnisLima pic.twitter.com/HUhOBA2qwr— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 12, 2025
Теперь американец владеет титулом временного чемпиона WBA в первом среднем весе.
Напомним, что ранее Эннис уверенно победил литовца Эймантаса Станиониса, а перед этим выиграл у украинца Карена Чухаджяна по решению судей.
