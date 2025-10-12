iSport.ua
Американец Джарон Эннис завоевал временный титул WBA

Побеждает Лиму в первом раунде.
Вчера, 09:28       Автор: Валентина Чорноштан
Джарон Эннис / Getty Images
Джарон Эннис / Getty Images

Американец Джарон Эннис одолел ангольца Уисму Лиму и завоевал вакантный титул временного чемпиона WBA в первом среднем весе.

Бой Джарона Энниса против Уисмы Лимы прошёл ночью 12 октября. Первый раунд был очень активным с обеих сторон, однако ангольцу удалось пропустить аперкот и боковой, после чего он оказался в нокдауне. Лима поднялся, пытаясь продолжить бой, но вскоре снова оказался на полу.

Теперь американец владеет титулом временного чемпиона WBA в первом среднем весе.

Напомним, что ранее Эннис уверенно победил литовца Эймантаса Станиониса, а перед этим выиграл у украинца Карена Чухаджяна по решению судей.

