Интер Майами подписал бывшего игрока Реала и Тоттенхэма

Серхио Регилон продолжит карьеру в МЛС.
Сегодня, 21:12
Серхио Регилон / Inter Miami CF
Серхио Регилон / Inter Miami CF

Испанский левый защитник Серхио Регилон пополнил состав Интер Майами.

О подписании 28-летнего футболиста действующие чемпионы МЛС объявили на своем официальном сайте.

Читай также: Интер Майами выкупил соотечественника Месси

Игрок присоединился к североамериканскому клубу в статусе свободного агента, подписав контракт до конца 2027 года. Также соглашение предусматривает возможность его продления еще на год - до декабря 2028 года.

Регилон покинул Тотенхэм после прошлого сезона, когда истек срок действия его контракта со "шпорами", и до этого времени пребывал без клуба.

В минувшей кампании испанец провел за лондонскую команду всего шесть матчей во всех турнирах без результативных действий.

Регилон является выпускником академии Реала и имел опыт выступлений за первую команду мадридцев. Также за свою карьеру он играл в Логроньесе, Севилье, Атлетико, Манчестер Юнайтед и Брентфорде.

Ранее сообщалось, что Интер Майами предложил новый контракт Луису Суаресу.

