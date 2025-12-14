Итальянский гранд проявляет интерес к Миколенко

Украинский защитник может продолжить карьеру в Серии А.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко следующим летом может оказаться в Милане.

Как сообщает Milan World, 26-летний украинец входит в шорт-лист "россонери", которые рассчитывают подписать его в статусе свободного агента после завершения его контракта с "ирисками".

В итальянском клубе видят в Миколенко потенциальную замену Первису Эступиньяну, который может покинуть команду.

Как альтернативу украинцу Милан также рассматривает защитника мадридского Реала Ферлана Менди.

Напомним, что действующий контракт Миколенко с Эвертоном рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне украинский защитник провел за английскую команду 15 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Эвертон может отказаться от продления контракта с Миколенко.

