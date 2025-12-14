iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Итальянский гранд проявляет интерес к Миколенко

Украинский защитник может продолжить карьеру в Серии А.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко следующим летом может оказаться в Милане.

Как сообщает Milan World, 26-летний украинец входит в шорт-лист "россонери", которые рассчитывают подписать его в статусе свободного агента после завершения его контракта с "ирисками".

Читай также: Эвертон собирается обменять Миколенко в другой клуб АПЛ

В итальянском клубе видят в Миколенко потенциальную замену Первису Эступиньяну, который может покинуть команду.

Как альтернативу украинцу Милан также рассматривает защитника мадридского Реала Ферлана Менди.

Напомним, что действующий контракт Миколенко с Эвертоном рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне украинский защитник провел за английскую команду 15 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Эвертон может отказаться от продления контракта с Миколенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы эвертон Милан Виталий Миколенко

Статьи по теме

Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ
Проигрыш Эвертона не помешал Миколенко получить хорошую оценку Проигрыш Эвертона не помешал Миколенко получить хорошую оценку
Челси одержал верх над Эвертоном Челси одержал верх над Эвертоном
Челси – Эвертон. Сыграет ли с первых минут Миколенко? Челси – Эвертон. Сыграет ли с первых минут Миколенко?

Видео

ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета и женский пасьют закроют второй этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: последние в году матчи УПЛ, поединки Манчестер Сити, Реала, Милана, Интера, Ювентуса и Баварии
просмотров

Последние новости

Украина13:14
Полесье переподписало контракт с ключевым защитником
Европа13:09
Рома активизировала переговоры по новому нападающему
Биатлон12:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Хохфильцене
Украина12:45
Календарь Шахтера: "горняки" встретятся с Эпицентром в матче УПЛ
Киберспорт12:40
NaVi попробуют наконец одолеть Mouz на DreamLeague Season 27
Европа12:33
Погба снова выбыл из-за травмы
Украина12:25
Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ
Европа11:59
Итальянский гранд проявляет интерес к Миколенко
Украина11:35
Календарь Динамо: "бело-синие" примут Верес в матче УПЛ
ММА11:28
Амосов озвучил главную цель после успешного дебюта в UFC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK